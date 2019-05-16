По совету протоиерея: сердцееды из южного города приглашают…

Этот май-баловник, этот май-чародей веял свежим опахалом. Мужская часть одного южного города вовсю готовилась к летнему сезону, важным атрибутом которого являлись курортные романы. На свет белый извлекались такого же цвета летние штаны, разбившее не одно девичье сердце. Особо популярными становились сообщения метеорологов. От погоды ведь многое зависело. Впрочем, она обещала радовать. И не только она. Совершенно неожиданно особый колорит предстоящему летнему сезону придал протоиерей из одной северной страны, жительниц которой давно и с радостью ждали в южном городе и не только летом. В стране этой, которую умом не понять и аршином не измерить, давно и прочно существовала демографическая проблема, в решении которой, не жалея живота своего, активно участвовали жители южного города. Занятие это, одинаково полезное и приятное для всех участвующих в процессе сторон, уходило своими корнями в ту пору, когда в указанный нами город по путевкам в санаторий приезжали ударницы полей, колхозницы, монтажницы и плотницы со всей, в конечном итоге рухнувшей, империи. Крах империи особо остро на себе почувствовали те жители южного города, что привыкли демонстрировать приезжим дамам его красоты, включавшие посещение личных апартаментов галантных гидов. На долгие годы в шкафы были упрятаны белые штаны и прочие атрибуты казанов из южного города. И вот теперь, после того, как их любимый город снова стал возвращать себе славу места, посещение которого может радовать глаз, желудок и многое иное, мужская половина южногородцев снова считала дни до наступления периода отпусков. Они мысленно и массово благодарили протоиерея из северной страны, который поднял проблему, так сильно беспокоившую ее жительниц. Они хотели замуж, а мужей на всех на Родине патологически не хватало. И если раньше для демонстрации всех своих талантов, в жесткой и конкурентной борьбе с соперницами дамам из северной страны приходилось коня на скаку останавливать и совершать забег в горящую избу, то ныне все это было излишним. Достаточно было просто посетить южный город, где победы удостаивались все дамы северного государства. И вот, теперь у них появился новый повод для путешествия в то место, где их с радостью объявят королевами красоты. И все это благодаря протоиерею, который настоятельно посоветовал не нашедшим мужей на Родине женщинам продолжать поиски за границей. Правда, этот святой отец указал было не совсем верное направление. По его словам, путь держать нужно было в Чайну, где, по его словам, наиболее велико число холостых мужчин. Спорить с этим аргументом было сложно. Хотя бы потому, что в Чайне вообще проживало больше всего людей. Но, мужское сословие южного города, заочно полемизируя с протоиереем, замечало, что дело не в количестве , а в качестве. А его в южном городе гарантировали. Не зря же, в конце концов, извлекались из шкафов белые штаны, в которых, по мнению Остапа Бендера, поголовно ходили жители совсем иного города.

Да, этот протоиерей сказал немало и весьма мудрого и духоподъемного. Например, он призвал дам со своей Родины быть активными и не забывать, что «под лежачий камень вода не течет». И с этим утверждением также было невозможно спорить. Как и с прочими умозаключениями такого же смыслового ряда. Например, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Или того, что на чужом горбу в рай не въедешь. Впрочем, куда и на чем лучше всего въезжать туристкам из разных стран, в южном городе знали давно. И потому, там вовсю готовились к новому сезону отпусков, прекрасных встреч, а также отношений, которые могли закончится и браком. Как бы не утверждали скептики, что хорошее дело браком не назовут. Тем более, что благословил на все это сам протоиерей из северной страны, к счастью горячих парней из южного города.