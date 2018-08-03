По сообщению МИД РФ ООН участвует в расследовании убийства журналистов в ЦАР

К расследованию убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) подключились эксперты ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырех специалистов, при участии которых был проведен осмотр места преступления и допрос свидетелей в городе Сибю и селениях вблизи от места нападения, заявила она на брифинге в пятницу, 3 августа, в Москве.

По ее словам, в столице ЦАР Банги пройдет совещание с участием жандармерии ЦАР и сотрудников российского посольства, где ожидается подведение промежуточных итогов следствия. При этом, согласно первым итогам работы следственной группы, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко подверглись нападению неизвестных с целью ограбления и были убиты при попытке сопротивления.

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