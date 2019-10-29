По словам Шойгу террористы досрочно покинули зону безопасности в Сирии

На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция. Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно так же врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно», — сообщил глава ведомства.