По словам российского генерала США испытают две ранее запрещенные ракеты

США до конца года планируют испытания двух новых ракет средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеприпасами, рассказал командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев.

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1000 километров и еще одну с дальностью более 3000 километров. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты. Причем, никто сегодня не может дать гарантию того, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеприпасами», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».