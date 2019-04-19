По словам главы ЦРУ время и деньги позволяют получить результат в России и КНДР

Центральное разведывательное управление США использует «деньги и изобретательность» в операциях против России и КНДР. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на директора ЦРУ Джину Хэспел, выступившую в четверг у Университете Аберн в штате Алабама.

Затронув вопрос об угрозах, с которыми сталкиваются США, Хэспел отметила, что масштаб угрозы, возможно, преувеличивается. «Иногда я испытываю озабоченность по поводу того, что делают упор на термин «угроза», — заявила она, пояснив при этом, что угрозы могут быть серьезными, но не угрожающими существованию.

По словам Хэспел, минувший год был для ЦРУ самым удачным с точки зрения привлечения новых сотрудников и ее выдвижение на пост директора этого ведомства «служит сигналом для молодых женщин, поступающих на работу в ЦРУ или другие разведывательные ведомства, о том, что у них хорошие перспективы». В скором времени, добавила она, ЦРУ создаст свой аккаунт в Instagram, который дополнит аккаунт в Twitter, созданный в 2014 году.