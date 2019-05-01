По словам Болсонару раскол в венесуэльской армии подбирается к военной верхушке

Раскол в вооруженных силах Венесуэлы подбирается все ближе к военной верхушке. Такое мнение высказал президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает ТАСС.

«По имеющимся сведениям, линия раскола в венесуэльских войсках все ближе подбирается к военному руководству. Есть вероятность того, что правительство (президента Венесуэлы Николаса Мадуро) падет в результате перехода части военной верхушки на другую сторону (оппозиции)», — сказал Болсонару.

По его мнению, результаты вчерашних антиправительственных выступлений в Венесуэле нельзя рассматривать как поражение лидера оппозиции Хуана Гуаидо. «В ходе разговора с ним я поддержал его патриотический настрой и стремление бороться за свободу», — резюмировал Болсонару.