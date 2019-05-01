По словам Болсонару раскол в венесуэльской армии подбирается к военной верхушке

Раскол в вооруженных силах Венесуэлы подбирается все ближе к военной верхушке. Такое мнение высказал президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает ТАСС.

«По имеющимся сведениям, линия раскола в венесуэльских войсках все ближе подбирается к военному руководству. Есть вероятность того, что правительство (президента Венесуэлы Николаса Мадуро) падет в результате перехода части военной верхушки на другую сторону (оппозиции)», — сказал Болсонару.

По его мнению, результаты вчерашних антиправительственных выступлений в Венесуэле нельзя рассматривать как поражение лидера оппозиции Хуана Гуаидо. «В ходе разговора с ним я поддержал его патриотический настрой и стремление бороться за свободу», — резюмировал Болсонару.

| 2019-05-01T20:54:54+00:00 2 мая 2019, 01:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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