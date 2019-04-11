По словам адвокат Ассанжа, он арестован в связи с запросом США

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что её подзащитный арестован в связи с запросом США на экстрадицию, сообщает РИА Новости.

«Только что информация подтвердилась. Ассанж был арестован не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с американским запросом на экстрадицию», — написала адвокат в Twitter.

Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал действующего главу государства Ленина Морено, отказавшего основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище, самым большим предателем в истории страны.

«Самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки, Ленин Морено разрешил британской полиции войти в наше посольство в Лондоне, чтобы арестовать Ассанжа. Морено — коррумпированный человек, но то, что он сделал, это преступление, которое человечество никогда не забудет», — написал Корреа в Twitter.