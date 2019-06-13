По результатам опросов в 2020 году за Трампа готовы проголосовать 33% респондентов

Большинство американцев на выборах 2020 года скорее поддержали бы сенатора-демократа Берни Сандерса или экс-вице-президента США Джо Байдена, чем действующего президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult.

По результатам опроса, 44% опрошенных заявили, что скорее поддержали бы Байдена, а не Трампа, если бы выборы были проведены сегодня. При этом за Трампа в этом вопросе высказались 33%.

Сравнивая Трампа и Сандерса, в пользу Сандерса высказались 42% респондентов, тогда как за действующего президента — 32%. В обоих вопросах около четверти опрошенных не смогли дать точного ответа.

Остальных кандидатов, присутствующих в опросе, включая сенатора Элизабет Уоррен, Камалу Харрис, Кори Букера, экс-депутата Бето О’Рурка и мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Бутиджеджа, по данным опроса, Трамп опережает на несколько процентных пунктов.

Опрос был проведен с 7 по 9 июня среди 1991 респондента. Погрешность составляет 2 процентных пункта.