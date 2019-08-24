По разные стороны прогресса…

В эти жаркие августовские дни в далекой Чехии (Европа не перестает удивлять нас и своими климатическими показателями, с каждым годом заметнее становится потепление!) люди отмечали очередную годовщину «пражской весны», точнее ее финал, т.е. вторжение советских войск в бывшую Чехословакию –скандировались самые различные лозунги. Однако, суть нашего разговора не в этом — наше внимание привлекло беспокойство по поводу сегодняшнего состояния чешской демократии…

Казалось бы, что может угрожать демократии в Чехии, в стране-члене ЕС и НАТО? Но, нет, люди недовольны нынешним премьер-министром и проводимой им политикой. Одним словом, правы те теоретики демократии, которые утверждают, что демократия в первую очередь, требует общественную бдительность и контроль.

Не скажу, что меня лично сразу охватило чувство зависти, но какой-то осадок досады все-таки был. Дело в том, что я тут же начал мысленно сравнивать Азербайджан и Чехию.

Согласен, на первый взгляд, это то же самое, что сравнивать курицу наседку с аистом. Я уже вижу недоуменные выражения лиц, уважаемые читатели. И все же, не торопитесь возражать — лучше набраться терпения, тогда сразу станет ясно, что такое сравнение не совсем уж бессмысленно.

Да, у них в свое время был такой идеолог реформации, как великий Ян Гус, но, извините меня, у нас тоже был Насими, юбилей которого отмечаем в настоящее время; как всегда, не вникая в суть поэтического и философского, общественного подвига нашего соотечественника, лишь довольствуясь тем, что денно-нощно под звуки мугама наслаждаемся его газелями, не совсем понимая, какой-же смысл, самое главное, какие же духовные вызовы скрыты в этих суфийских строках?..

Но, как ни странно, дело не только в этом. В результате вторжения советских войск были убиты 108 и ранены более 500 граждан Чехословакии! Теперь вспомните, 20 Января 1990 года! Разве у нас мало было погибших, разве мало были раненных? Нет, гораздо, больше! В те годы ни одна бывшая советская, даже социалистическая страна не выдержали бы такого испытания, которая выпала на нашу долю – советские войска в буквальном смысле, расправились с нашими мирными гражданами, людей пытали, сажали в тюрьмы, запрещали газеты, закрывали общественно-политические институты…

Но к счастью, это не остановило распад и крах красной империи – через короткий промежуток времени все мы стали свободными нациями.

Но потом все вдруг как-то изменилось, стало как-то совсем по-другому — какие-то страны оказались больше обласканными вниманием, став членами европейских институтов безопасности и экономического сотрудничества, другим же достались такие конфликты, как Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия, Крым и Восточная Европа, наконец, Приднестровье, а странам Центральной Азии вообще, средневековый политический мрак…

Нет, я не любитель теории «тайных сговоров», вовсе не берусь обвинять во всех грехах крупные державы и международные институты, но поверьте, во всех происходящих процессах был и их политический след, их тайные, конспирологические замыслы. Вот, именно, поэтому, будучи колониями одной и той же империи, имея приблизительно одинаковые показатели развития, мы оказались по разные стороны общественно-политического прогресса.

Да, сейчас они страны-члены развитой Европы, мы же всего лишь азиаты или же в лучшем случае, постсоветские страны, с неопределенной политической направленностью и даже будущим…

Уже в начале материала отмечалось, что демократия есть власть грамотного, воистину свободного и самое главное, бдительного общества, И поэтому, мы не считаем правильным возлагать вину на чужие плечи. В конце концов, каждое общество заслуживает той власти, которая управляет им. Вы, может быть, не поверите, но Конгресс США порой инициирует принятие законодательных актов, противоречащих основному закону — Конституции страны. Опять же, только для того, чтобы проверить бдительность общества…

Но есть такая поговорка, что и на нашей улице будет праздник – прогресс уже не имеет географических границ и слово «азиат» уже также не употребляется в прежнем унизительном смысле, потому что за последние десятилетия некоторые азиатские страны сделали невероятные экономические скачки.

Но, безусловно, с политическими свободами есть проблемы – даже серьезные проблемы. Конечно, можно повторить за Гегелем, что на Востоке никогда свободы не было и даже добавить, что ее не будет и впредь.

Но давайте, не торопиться с поспешными выводами. Мы, восточные люди, как правило, импульсивные социумы, хотим разом решить все проблемы, хотя лучше каждый день делать какое-то маленькое дело. Но, наверное, со временем изменится и психология восточных людей — в любом случае, кроме надежды у нас нет другой альтернативы…