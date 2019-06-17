По прогнозам ООН численность населения Земли должно увеличиться

Число жителей планеты через 30 лет увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в новом докладе ООН.

«Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на 2 миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году», — говорится в документе. К концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов.

Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам отмечает, что население мира стареет из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости, растет число стран, где численность населения сокращается.