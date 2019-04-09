По предсказаниям букмекеров у принца Гарри и его жены родится девочка

Британские букмекеры на основе голосов жителей страны предсказывают рождение девочки у принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган. Такие данные приводят Betfair, Paddy Power и Coral.

Средний коэффициент на рождение девочки составляет 4/7, что означает, что семь поставленных фунтов принесут угадавшему четыре. Коэффициент на рождение мальчика у Betfair и Paddy Power составляет 5/4, а у Coral 13/10, пишет «РИА Новости».

При этом наиболее вероятными именами для девочки называют Диана в честь разбившейся в автокатастрофе матери принца, а также Элис и Виктория. Для мальчика — Джеймс, Артур и Эдвардс.

7 апреля британский таблоид The Mirror сообщил, что Меган Маркл вместе со своим мужем принцем Гарри переехали в загородный дом резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре.

Роды первого ребенка Меган Маркл и принца Гарри ожидаются в следующем месяце. 4 апреля стало известно, что Меган Маркл откажется от показа своего новорожденного ребенка, поскольку хочет провести роды в спокойной обстановке без пристального внимания СМИ.

| 2019-04-09T01:16:15+00:00 9 апреля 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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