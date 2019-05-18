По правилам «околофутбола»…

Не опасаясь быть обвиненным в озвучивании трюизмов замечу, что есть футбол — любимая игра миллиардов людей на нашей планете, а есть «околофутбол» — забава или работа людей, специализирующихся на получении различного рода дивидендов от участия в действиях, никак напрямую не связанных с самым массовым и любимым видом спорта. Футбол, в исполнении блестящих кудесников кожаного мяча мы увидим 29 мая на Олимпийском стадионе Баку. Это будет финальный матч Лиги Европы между двумя английскими клубами — лондонскими «Арсеналом» и «Челси». «Околофутбол» же мы наблюдаем уже сейчас. И, признаюсь, мне лично все это изрядно уже надоело.

Надоело потому, что слишком уж много откровенно глупой, неправдивой и провокационной информации публикуется о моей стране, о моем городе в английской прессе. Не вижу смысла перечислять все эти публикации, но замечу, что все они, как это не удивительно, доказывают откровенный дилетантизм, а может и ангажированность авторов. Казалось бы на дворе XXI век и можно проверить все и вся! Порой, даже в душ уже идти опасаешься, понимая возможности, к примеру, Google Maps.

То есть, при желании можно нагуглить любую информацию, тем более, если речь идет о столице ведущего государства Южного Кавказа. Поступи критики Баку в английской прессе таким образом, они бы узнали много интересного. Например о том, что транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum, штаб-квартира которой находится в Лондоне, первый свой офис в Баку открыла еще в 1992 году.

В сентябре 1994 BP, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), правительство Азербайджана и ещё 11 компаний из 8 стран подписали «Контракт века» — соглашение о совместной разработке нефтяных месторождений в Каспийском море. Первоначально он был рассчитан до 2024 года, в 2017 году продлён до 2050 года. То есть, British Petroleum давно и успешно работает в Азербайджане и планирует работать тут еще долгие годы. О чем это говорит? В том числе и о том, что никаких проблем в плане безопасности, для своих работников, в этой компании не видят.

Идем далее. Погуглив еще, любители «околофутбола» могли бы узнать, что в Баку есть Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Да, того самого блестящего футбольного арбитра, благодаря справедливому решению которого сборная Англия впервые и единственный раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Было это в 1966 году, но памятник Т.Бахрамову стоит на Республиканском стадионе и никто не мешает английским футбольным фанатам продемонстрировать чувство благодарности и уважения к памяти замечательного азербайджанского арбитра.

А еще, если погуглить, можно найти высказывания двух блестящих футболистов, бывших игроков «Арсенала» и «Челси» о Баку. Так, в недавнем прошлом «канонир» Андрей Аршавин уверен, что Баку сможет достойно организовать финал Лиги Европы. «Месяц назад я был на стадионе в Баку. Большой современный стадион. Обещали, что поле будет хорошего качества. Это самое главное для футболистов. В Баку есть все, что нужно туристу, это очень красивый, чистый город, с каждым разом, когда я туда приезжаю, он становится все лучше и лучше. Великолепный Каспий, вкусная еда», — заявил он.

А вот, что сказал действующий полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Сабаил», бывший «аристократ» Майкл Эссьен. Он позвал болельщиков лондонского «Челси» на финал Лиги Европы в Баку: «Привет всем! Приглашаю всех фанатов «Челси» на финал Лиги Европы в Баку. Я живу здесь последние три месяца, и должен сказать, что это прекрасный город. Вперед, «Челси»!», — сказал он.

Ау, «околофутболисты», вы можете гуглить? Похоже, что могут, но не хотят. Они вообще выбирают путь провокаций и лжи. Ложь, к примеру, состоит в том, что Баку не годится для проведения финала Лиги Европы. А провокация в том, что искусственно раздувается фактор Генриха Мхитаряна. Вот, уже появились публикации о том, что этот армянский футболист может пропустить бакинский финал ЛЕ. Якобы из соображений безопасности. Это бред сивой кобылы. Азербайджан несколько раз давал полную гарантию его безопасности.

При этом важно отметить, что Мхитарян не является основным игроком «Арсенала» на данный момент. Он больше игрок запаса, в последнее время. То есть, его отсутствие будет нежелательным, но не критичным для «канониров». Но, по прежнему муссируется эта тема, причем обретя уже совершенно неприятную и откровенно провокационную форму. К примеру, нигерийская фан-группа лондонского «Арсенала» под названием CanonCrested предложила сделать маски с изображением армянского футболиста Генриха Мхитаряна и раздать их всем болельщикам клуба, которые поедут в Баку.

Что из всей этой затеи выйдет, прогнозировать не берусь. Но, очевидно, что перед нами пример грязного «околофутбола». Реальность же тут иная. Мхитарян, на наш взгляд, сам прекрасно понимает, что тупо нарушил законы Азербайджана. Еще будучи игроком донецкого «Шахтера», он посещал Ханкенди (оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики) с 2009 по 2012 год, устраивая благотворительные акции. Жители оккупированных Арменией территорий Азербайджана получали тогда от Мхитаряна холодильники, стиральные машины, телевизоры.

Кроме того, как передает AZE.az, в Берлине в 2016 году состоялся сбор средств на приобретение вооружения для армянских оккупантов Карабаха. Инициатором сбора средств стал учащийся в Германии Андраник Асланян родом из Карабаха, ему помогали его друзья – Арман Балаян и Мхитар Оганесян. Молодым людям оказал поддержку в то время полузащитник дортмундской «Боруссии» и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, пожертвовав 10 тысяч евро.

То есть, нынешний игрок лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян является тем, кто финансово поддерживает карабахских сепаратистов и армянскую оккупационную армию. Это, с его стороны, откровенно провокационные, выходящие за рамки футбола и нарушающие статьи УК Азербайджана, действия. И вот несмотря на все это, наша страна дала согласие на приезд Мхитаряна в Баку, гарантировав его безопасность. Чего же боле, как писал классик? Ничего, если бы речь шла о любителях футбола. Но, мы же говорим не о них, а о тех, кто освоил «околофутбол»…