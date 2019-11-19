По подозрению в подготовке терактов в Берлине задержан сириец

В Берлине спецподразделение федеральной полиции задержало мужчину, подозреваемого в подготовке террористических актов. Проживающий в немецкой столице 37-летний гражданин Сирии искал в интернете информацию об изготовлении взрывных устройств и обсуждал эту тему с другими, сообщила во вторник, 19 ноября, Федеральная прокуратура Германии.

У прокуратуры имеются данные о девяти эпизодах обсуждения сирийцем инструкций по созданию оружия и взрывчатых веществ в исламистских и близких к «Исламскому государству» Telegram-чатах с весны 2019 года. Целью этого общения была, предположительно, подготовка терактов, указывается в заявлении.

Мужчина был задержан утром 19 ноября. В его квартире в Берлине во время задержания проведен обыск. Расследование по подозрению в подготовке тяжкого угрожающего государству преступления ведет Федеральная прокуратура в Карлсруэ, сообщается далее.