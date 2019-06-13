По подозрению в измене родине арестован журналист

В результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления — государственной измены, задержан гражданин Азербайджана, учредитель информационных сайтов «xeberman.com» и «press-az.com» Асланов Полад Исрайыл оглы 1989 года рождения, сообщил отдел по связям с общественностью СГБ.

Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 «Измена Родине» УК АР», — говорится в сообщении.