По подозрению в измене родине арестован журналист

В результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана оперативно-следственных мероприятий, по подозрению в совершении преступления — государственной измены, задержан гражданин Азербайджана, учредитель информационных сайтов «xeberman.com» и «press-az.com» Асланов Полад Исрайыл оглы 1989 года рождения, сообщил отдел по связям с общественностью СГБ.

Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 «Измена Родине» УК АР», — говорится в сообщении.

 

| 2019-06-13T17:04:48+00:00 13 июня 2019, 17:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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