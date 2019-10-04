По оценке Fitch Ratings Азербайджан лидирует на Южном Кавказе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings регулярно анализирует текущую ситуацию в экономиках стран и готовит отчеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Палаты надзора за финансовыми рынками.

В отчете говорится, что в отчете за третий квартал 2019 года, в котором проведена оценка экономик 22 стран Восточной Европы и постсоветского пространства, Азербайджан сохранил свою положительную позицию, продемонстрировав устойчивые темпы развития. Рейтинг страны оценен на уровне BB+.

По этому показателю Азербайджан имеет самый высокий рейтинг на Южном Кавказе.