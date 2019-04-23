По окончании месяца Рамазан Белый Дом представит мирный план по Ближнему Востоку

Белый дом планирует в ближайшие месяцы анонсировать свой давно ожидаемый мирный план по Ближнему Востоку.

Как сообщил во вторник зять и советник президента Джаред Кушнер, план будет представлен после окончания священного для мусульман месяца Рамазан, который в этом году закончится 4 июня.

Выступая на конференции журнала Time, Кушнер добавил, что первоначально план собирались представить раньше, но срок решено было сдвинуть после того, как в Израиле назначили выборы.

Кушнер отказался сообщить дополнительные подробности о плане, в том числе о том, поддерживает ли он так называемое двухгосударственное решение для израильтян и палестинцев.

Мирный план разрабатывается уже два года, и процесс вызывает скептическую оценку как на Капитолийском холме, так и в мировых столицах.

| 2019-04-23T23:34:00+00:00 24 апреля 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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