По образу людей и животных: Южная Корея разрабатывает боевых роботов

Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на агентство по закупкам вооружения этой страны.

«Роботы обладающие биометрическими данными изменят расстановку сил в войне будущего, также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность», — цитирует Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружения. Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.

При создании роботов ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и процессы живых организмов. Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии частью вооруженных сил страны.

Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.