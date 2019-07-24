По некоторым специальностям могут быть снижены проходные баллы

Нельзя конкретно сказать по каким специальностям будут снижены проходные баллы. Но общие результаты показывают, что по каким-либо специальностям в первой и четвертой группе специальностей они могут сформироваться на 20-50 единиц ниже, чем в прошлом году. Естественно, это нельзя отнести ко всем специальностям.

Как сообщает в среду Trend об этом сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде, поясняя информацию о снижении проходных оценок для поступления в вузы.

Ханларзаде добавил, что формирование проходных баллов зависит от нескольких факторов – числа абитуриентов, плановых мест и результатов экзаменов.

| 2019-07-24T20:34:11+00:00 24 июля 2019, 23:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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