По некоторым специальностям могут быть снижены проходные баллы

Нельзя конкретно сказать по каким специальностям будут снижены проходные баллы. Но общие результаты показывают, что по каким-либо специальностям в первой и четвертой группе специальностей они могут сформироваться на 20-50 единиц ниже, чем в прошлом году. Естественно, это нельзя отнести ко всем специальностям.

Как сообщает в среду Trend об этом сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде, поясняя информацию о снижении проходных оценок для поступления в вузы.

Ханларзаде добавил, что формирование проходных баллов зависит от нескольких факторов – числа абитуриентов, плановых мест и результатов экзаменов.