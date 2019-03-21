По мнению верховного лидера Ирана Европа фактически вышла из СВПД

Европа фактически вышла из ядерной сделки, созданный ими финансовый механизм для торговли с Ираном сродни «горькой шутке», заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чье выступление транслировалось иранским телевидением, сообщает РИА Новости.

«Они (европейцы) говоря нам, что не надо выходить из ядерной сделки, на практике сами вышли из СВПД, а именно ввели санкции против нашей страны. Этот финансовый канал, о создании которого они недавно заявили, сродни штуке, грустной шутке», — сказал Хаменеи в ходе выступления в первый день иранского нового года.