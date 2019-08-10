По мнению Верховного лидера Ирана американская «Сделка века» обречена на провал

План США по урегулированию палестино-израильского конфликта, именуемый «сделкой века», обречен на провал. Такое мнение высказал в субботу руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает ТАСС.

«Сделка века» обречена на провал, — цитирует Хаменеи агентство IRNA. — Это уловка, к которой прибегают США и их приспешники, является преступлением против прав человека. Мы призываем всех принять участие в разгроме этого вражеского замысла».

22 июня Белый дом обнародовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется «сделкой века». Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд при отсутствии немедленного политического решения проблемы. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

| 2019-08-10T12:36:29+00:00 10 августа 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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