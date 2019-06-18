По мнению Саакашвили в Украине солдат убивает коррупция

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что коррупция в Украине убивает солдат.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к экс-президенту Украины Петру Порошенко.

«Из страны каждый год уезжают от двух и больше миллионов людей, отсюда на учебу выезжает самая лучшая молодежь и обратно не возвращается, страна, где крадут у военных, это самая болезненная тема. Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция в Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история», — сказал Саакашвили в понедельник в эфире телеканала Newsone. Он также подчеркнул, что Порошенко и других причастных к хищениям в оборонной сфере необходимо «посадить в тюрьму».