По мнению президента Франции сменщику Юнкера потребуется «двойное большинство»

Кандидату на пост нового главы Еврокомиссии понадобится «двойное большинство» — в Европарламенте и в Евросовете, заявил во вторник перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Странам ЕС предстоит в ближайшее время согласовать кандидатуру на пост главы ЕК, который сменится осенью, и внести ее на утверждение Европарламента. Вопрос в том, наберет ли предложенный кандидат большинство голосов при рассмотрении в ЕП, учитывая, что традиционного двухпартийного большинства, право- и левоцентристов, больше нет.