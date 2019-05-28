По мнению президента Франции сменщику Юнкера потребуется «двойное большинство»

Кандидату на пост нового главы Еврокомиссии понадобится «двойное большинство» — в Европарламенте и в Евросовете, заявил во вторник перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Странам ЕС предстоит в ближайшее время согласовать кандидатуру на пост главы ЕК, который сменится осенью, и внести ее на утверждение Европарламента. Вопрос в том, наберет ли предложенный кандидат большинство голосов при рассмотрении в ЕП, учитывая, что традиционного двухпартийного большинства, право- и левоцентристов, больше нет.

| 2019-05-28T17:52:36+00:00 28 мая 2019, 18:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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