По мнению Пентагона напавшие на танкеры в Оманском заливе прошли военную подготовку

США считают, что нападение на танкеры в Оманском заливе могло быть совершено только лицами, прошедшими подготовку в вооруженных силах. Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

По его словам, нынешняя вылазка была «совершена силами, которые прошли военную подготовку и являются боеготовыми». «Единственной страной в регионе, имеющей мотив к нападению, является Иран», — утверждал военачальник.