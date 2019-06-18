По мнению Пентагона напавшие на танкеры в Оманском заливе прошли военную подготовку

США считают, что нападение на танкеры в Оманском заливе могло быть совершено только лицами, прошедшими подготовку в вооруженных силах. Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

По его словам, нынешняя вылазка была «совершена силами, которые прошли военную подготовку и являются боеготовыми». «Единственной страной в регионе, имеющей мотив к нападению, является Иран», — утверждал военачальник.

| 2019-06-18T17:10:46+00:00 18 июня 2019, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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