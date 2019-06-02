По мнению Нино Бурджанадзе переговоры с Москвой помогут вернуть оккупированные территории

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала в воскресенье представителей правящих властей к началу прямого диалога с Россией, который по ее утверждению, поможет вернуть территории Абхазии и Южной Осетии.

Об этом Бурджанадзе заявила на съезде своей оппозиционной партии, которая приобрела новое название «Единая Грузия — демократическое движение». Бурджанадзе была вновь избрана председателем партии. На съезде почти 450 делегатов так же проголосовали на новую символику партии и за новый состав политсовета.

«Урегулирование отношений с Россией и прямые переговоры имеют особую важность. Только прямой диалог сможет вернуть территории и найти пути решения проблем», — заявила Бурджанадзе в ходе выступления на съезде.