По мнению Нино Бурджанадзе переговоры с Москвой помогут вернуть оккупированные территории

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала в воскресенье представителей правящих властей к началу прямого диалога с Россией, который по ее утверждению, поможет вернуть территории Абхазии и Южной Осетии.

Об этом Бурджанадзе заявила на съезде своей оппозиционной партии, которая приобрела новое название «Единая Грузия — демократическое движение». Бурджанадзе была вновь избрана председателем партии. На съезде почти 450 делегатов так же проголосовали на новую символику партии и за новый состав политсовета.

«Урегулирование отношений с Россией и прямые переговоры имеют особую важность. Только прямой диалог сможет вернуть территории и найти пути решения проблем», — заявила Бурджанадзе в ходе выступления на съезде.

| 2019-06-02T23:11:28+00:00 3 июня 2019, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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