По мнению немецкого министра Грета Тунберг потеряла «пару пунктов доверия»

Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей заявила, что шведская активистка Грета Тунберг потеряла «пару пунктов доверия» из-за скандала вокруг ее поездки на поезде Deutsche Bahn.

Накануне Тунберг и Deutsche Bahn оказались в центре дискуссии в немецких соцсетях. Причиной дискуссии послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне.

«Это, конечно, не хорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у нее не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка», — заявила министр, выступая в ток-шоу издания Bild.

Отвечая на вопрос, как ситуация может сказаться на доверии к активистке, министр отметила, что «в некоторым смысле, что можно видеть в дискуссиях сегодня, это уже стоило пары пунктов доверия».

В то же время она добавила, что считает Тунберг «личностью, достойной уважения». (РИА Новости)