По мнению немецкого министра Германия и Европа беззащитны без США

Германия и Европа не в состоянии без сотрудничества с США в рамках НАТО себя эффективно защищать. Об этом, как сообщает News.ru, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Маас подчеркнул, что Европа еще много лет будет нуждаться в альянсе. НАТО отвечает за международное сотрудничество, распределение нагрузок, поэтому европейская политика без участия США была бы примером безответственности.

Министр добавил, что альянс необходим, даже если Европа все же сможет защитить себя сама, пишет Spiegel.