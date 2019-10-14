По мнению Могерини операция Турции «подтолкнула курдов в руки Сирии и России»

Военная операция Турции в Сирии подтолкнула курдов в руки властей Сирии и России.

С таким утверждением выступила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава дипломатии сообщества Федерика Могерини.

«Одно из последствий, о которых мы предупреждали еще до начала турецкой операции, было именно то, что это толкнуло курдские силы в руки режима Асада и русских. Именно этого мы не хотели видеть», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз «никогда не бросал поддержку курдов». «Я помню, что долгими часами обсуждала это со своим турецким коллегой. Мы всегда были последовательными в этом вопросе», — добавила она.

| 2019-10-15T01:12:59+00:00 15 октября 2019, 02:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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