По мнению Могерини операция Турции «подтолкнула курдов в руки Сирии и России»

Военная операция Турции в Сирии подтолкнула курдов в руки властей Сирии и России.

С таким утверждением выступила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава дипломатии сообщества Федерика Могерини.

«Одно из последствий, о которых мы предупреждали еще до начала турецкой операции, было именно то, что это толкнуло курдские силы в руки режима Асада и русских. Именно этого мы не хотели видеть», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз «никогда не бросал поддержку курдов». «Я помню, что долгими часами обсуждала это со своим турецким коллегой. Мы всегда были последовательными в этом вопросе», — добавила она.