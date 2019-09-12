По мнению МИД РФ вырос риск начала ядерной войны

Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» в пресс-центре ТАСС.

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — сказал дипломат.

По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными. «Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности», — пояснил Рябков.

| 2019-09-12T14:38:49+00:00 12 сентября 2019, 16:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss