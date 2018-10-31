МИД Британии не думает что, Трамп пытается подорвать мировой порядок

Президент США Дональд Трамп не пытается нарушить сложившийся мировой порядок, и Британия будет поддерживать его инициативы, в частности по реформам ВТО и НАТО, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, передает РИА Новости.

«Я считаю, что президент Трамп не пытается нарушить мировой порядок. Он пытается сражаться за него более жестким способом, чем его предшественники. Что касается таких вопросов, как реформы ВТО и НАТО, мы всегда будем на его стороне и поддержим его желание реформировать эти институты», — сказал Хант, отвечая в среду вечером на вопросы парламентариев в комитете палаты представителей по международным делам.

Вместе с тем, отметил министр, Британия все же демонстрирует самостоятельность во внешней политике, в частности, в вопросе отношений с Ираном.

«Но мы всегда демонстрировали нашей внешней политикой, что в вопросах иранской ядерной сделки у нас есть разногласия с американцами. И мы не боимся об этом сказать», — добавил Хант.

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