По мнению Кремля уличные протесты не являются «политическим кризисом»

Кремль заявил во вторник, что не считает массовые уличные выступления в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу «политически кризисом», сообщает Голос Америки.

«Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста», — добавил он.

Представитель Кремля также сообщил, что президент Владимир Путин не считает события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.

Но при этом он подчеркнул, что «президент, разумеется, обращает внимание на происходящее».

«В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения», — пояснил Песков.