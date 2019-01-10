По мнению Кравчука украинские власти не готовятся к честным выборам

Украинские власти не готовятся к честным президентским выборам, они думают о том, как обмануть народ, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

«Власть готовится не к честным и порядочным выборам, а готовится обмануть и обойти. К сожалению, это система избирательного процесса», — цитирует Кравчука украинское информагентство УНИАН.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства населения политикой Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.

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