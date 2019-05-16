По мнению Кочаряна следствие не приобщило к делу важные видеоматериалы

Находящийся под арестом бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в четверг во время заседания суда по вопросу о его мере пресечения, что следствие не приобщило к делу важные видеоматериалы, касающиеся беспорядков в марте 2008 года, сообщает РИА Новости.

«Глава Службы национальной безопасности представил мне тогда видеоматериалы, на которых, в частности, видно, как взрывается граната, в результате чего погибает капитан полиции. Я уверен, что к делу не приобщены и другие материалы. Не приобщено целое уголовное дело из трех томов, возбужденное СНБ и переданное Специальной следственной службе», — сказал Кочарян. По словам экс-президента, в ходе расследования по его делу был допрошен всего лишь один сотрудник СНБ.

Кочарян также опроверг обвинения в получении взятки. По мнению экс-президента, следствие их приобщило к делу, чтобы решить проблему с его иммунитетом и сохранить арест на счета.