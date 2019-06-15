По мнению израильского министра США и НАТО не должны «доверять Турции»

США и НАТО не следует полагаться на Турцию на фоне ее стремления обзавестись современными видами вооружений. Об этом сказал член Кабинета безопасности Израиля, министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин, подразумевая приобретение Анкарой российских систем ЗРК С-400, сообщает Голос Америки.

«США и НАТО не должны слепо полагаться на Турцию, которая стремится заполучить высокоразвитое вооружение», — сказал Элькин в интервью одной из израильских радиостанций.

Израильский чиновник также приветствовал решение Вашингтона приостановить тренировочные полеты турецких пилотов F-35, обучающихся на авиабазе Люк в Аризоне.

По утверждению Элькина, евроинтеграция больше не является для Анкары стратегической целью, а членство Турции в НАТО уже утратило смысл. «Европа более не является стратегическим направлением для Турции. Так же как и НАТО, несмотря на членство Турции в альянсе», — сказал он.

По его словам, стратегической целью для Турции является лидирующая роль в исламском мире, которой Анкара намерена добиться посредством проведения «независимой политики» на международной арене.