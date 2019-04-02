По мнению индийского эксперта ее стране не нужно создавать космическое оружие

Участие Индии в гонке космических вооружений потребовало бы от нее колоссальных затрат, которые, однако, не принесли бы стране желаемого результата, заявила политолог, сотрудница ведущего исследовательского центра Индии Observer Research Foundation Аарши Тирки, комментируя состоявшиеся 27 марта испытания Индией противоспутникового оружия, сообщает РИА Новости.

На минувшей неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна успешно испытала противоспутниковое оружие собственной разработки, поразив спутник на низкой околоземной орбите. Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого лишь три страны в мире: США, Россия и Китай — добились таких достижений. Комментируя прошедшие испытания, глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что они привели к появлению 400 объектов космического мусора, а риск столкновения МКС с обломками вырос более чем на 40%.