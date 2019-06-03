По мнению Госсекретаря США Россия должна сделать больше для расследования крушения MH-17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году, сообщает РИА Новости.

В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, достаточно ли Россия сотрудничает с связи с расследованием катастрофы.

«Нет, им нужно делать больше», — ответил Помпео. На уточняющий вопрос, почему, госсекретарь сказал: «Я надеюсь, что Россия увидит, что отчитаться в том, что случилось, когда столь ужасно погибли столько людей, — в ее собственных интересах», — добавил он.

Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.