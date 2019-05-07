По мнению Эрдогана отмена итогов выборов мэра Стамбула укрепляет демократию

Отмена ЦИК результатов выборов мэра Стамбула, на которых победил оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, укрепит демократию в стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы рассматриваем решение ЦИК как важный шаг, который еще больше укрепит нашу демократию. Речь идет о серьезном беззаконии в выборном процессе. Мы не оставим это просто так. Если не спросим по счетам у тех, кто крадет волю народа, тогда народ спросит с нас», — заявил Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции ПСР.

По его словам, правящая партия «не видит необходимости повторять выборы, которые мы не выиграли». «Но если правда на нашей стороне, то мы пойдем до конца. Мы уверены в том, что на выборах были нарушения», — добавил турецкий лидер.