По мнению экспертов в Архангельске взорвалась ракета с ядерной установкой

Американские эксперты полагают, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При взрыве ракетного двигателя на жидкостном топливе, о чем сообщило Минобороны РФ, не меняется радиационный фон, цитирует агентство Reuters в субботу, 10 августа, Анкита Панду из Федерации американских ученых (FAS).

«Взрывы ракетных двигателей на жидкостном топливе не приводят к выбросу радиации, а мы знаем, что русские работают над неким ядерным двигателем для крылатой ракеты», — указал Панда.

Джеффри Льюис из Института международных исследований в Миддлбери тоже предположил, что авария на российском полигоне произошла во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При этом он сослался на проведенный им и его коллегами анализ спутниковых фотографий полигона и других данных.

По мнению команды Льюиса, в 2018 году российские военные перенесли на полигон под Нёноксой располагавшуюся на Новой Земле установку для ракетных испытаний. На спутниковых снимках видна скатывающаяся на рельсах конструкциях, аналогичная той, что ранее была вывезена с Новой Земли, указал ученый.

Эксперты также изучили сигналы принятой в судоходстве Автоматической идентификационной системы (AIS) и указали, что одним из находившихся у побережья в день взрыва судов был корабль «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов и ранее замеченный у берегов Новой Земли. Для испытаний ракет с обычным двигателем нет необходимости в присутствии такого судна, указал далее Льюис. По его данным, «Серебрянку» дислоцировали в запретной зоне, созданной у побережья за месяц до испытаний, чтобы исключить присутствие там посторонних судов.

Русская Служба DW