По мнению эксперта США уже начали давать задний ход в вопросе с-400

Позиция США по созданию совместной американо-турецкой рабочей группы по С-400 говорит о том, что Вашингтон смирился с приобретением Анкарой российских систем ПВО, но при этом не хочет понести репутационные потери, заявил РИА Новости в пятницу член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее турецкий канал NTV сообщил со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение турецкого лидера Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В свою очередь информагентство Bloomberg опубликовало сообщение со ссылкой на источник, согласно которому данной комиссии предстоит выяснить, несет ли риски для истребителей F-35 интеграция с С-400, которая может собрать «критически важную» информацию о стелс-технологиях, примененных на американских самолетах пятого поколения.

«По всей видимости, США уже начали давать задний ход и пытаются сохранить лицо в ситуации, которую сами и создали. Теперь комиссия нарисует некий документ, согласно которому С-400 не представляет угрозы для функционирования F-35 в составе Вооруженных сил Турции. Думаю, на этом все и утихнет», — сказал Мураховский.