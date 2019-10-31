По мнению бывшего шефа ЦРУ Россия повлияла на выбор некоторых избирателей

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что по крайней мере некоторые американские избиратели изменили свою позицию в результате российской кампании по оказанию влияния на выборах в США в 2016 году, сообщает Голос Америки.

Его заявление пошло дальше официальных оценок американской разведки и законодателей.

Выступая вместе с другими бывшими сотрудниками разведки в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, Бреннан сказал, что лично он уверен, что российские усилия изменили мнение по крайней мере одного избирателя.

«Был ли это один избиратель или миллион избирателей, я не знаю», – добавил он.

Бреннан, который возглавлял ЦРУ в 2013-2017 годах при администрации президента-демократа Барака Обамы, подчеркнул, что он выступает от своего имени, отметив при этом, что ЦРУ «не оценивало» влияние российских усилий на голосование.

Но определенный эффект они, несомненно, произвели, и, возможно, повлияли на конечный результат – избрание президентом Дональда Трампа, считает он.