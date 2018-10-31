По мнению Болтона Китай ворует и копирует российское оружие

Китай в ходе военно-технического сотрудничества с РФ ворует российскую интеллектуальную собственность и скоро начнет продавать свои системы вооружения, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РИА Новости.

«Россия продает передовые системы вооружения, а Китай пока их покупает. Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов – они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют. И очень скоро они начнут продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия», — заявил Болтон, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Общество Александра Гамильтона – независимая некоммерческая членская организация, занимающаяся конструктивным обсуждением основных принципов политики в области внешней, экономической и национальной безопасности.

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