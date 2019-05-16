По мнению большинства европейцев через 20 лет Евросоюз развалится

Более половины европейцев считают, что Евросоюз, в который сейчас входят 28 стран (вместе с покидающей союз Великобританией), вероятно, развалится в ближайшие 20 лет. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения международной социологической службы YouGov, данные которого приводит в четверг газета The Guardian.

Согласно исследованию, проведенному по заказу аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECFR), свыше 50% опрошенных во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польше, полагают, что распад ЕС является «реальной возможностью» в ближайшие 10-20 лет.

Такого мнения, как отмечают авторы опроса, проведенного в 14 странах, имеющих 80% мест в Европарламенте, придерживаются 58% респондентов во Франции. Больше подобных евроскептиков лишь в Словакии (66%). Только в трех странах — Швеции, Дании и Испании — доля предсказывающих такую печальную перспективу составила меньше половины респондентов: 44% 41% и 40%, соответственно.