По мнению Белого Дома доклад по «российскому расследованию» оправдывает Трампа

Белый дом в понедельник заявил, что президент Дональд Трамп полностью оправдан по итогам затяжного расследования о российском вмешательстве в выборы, назвав доклад спецпрокурора Роберта Мюллера «полным и абсолютным оправданием», сообщает Голос Америки.

Как заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, выступая в эфире телеканалов NBC и CNN, теперь американская общественность знает, что между Россией и предвыборным штабом Трампа «не было никакого сговора» с целью помочь ему одержать победу на выборах 2016 года и что он не пытался воспрепятствовать правосудию.

В воскресенье генеральный прокурор Уильям Барр представил четырехстраничное резюме доклада по итогам расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Как написал Барр в письме лидерам Конгресса, Мюллер пришел к выводу, что Трамп и его предвыборный штаб не вступали в сговор с Москвой. При этом, по его словам, часть доклада, которая касается воспрепятствования правосудию, «не содержит вывода о том, что президент совершил преступление, но и не оправдывает его».