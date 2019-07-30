По мере углубления реформ, усовершенствуется и законодательство

«Некоторые ныне действующие законы принимаются нами во второй и третий раз. Но время меняется и прежние законы уже не отвечают нынешним требованиям».

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, законодательный орган продуктивно работал и на весенней сессии 2019 года: «Мы работаем в определенном ритме. Безусловно, по мере углубления проводимых в стране реформ, наблюдается существенная разница и в области усовершенствования законодательства. Ранее мы занимались устранением пробелов в действующем законодательстве».

С.Мирзоев заявил о принятии во время весенней сессии парламента законов «О правилах использования Государственного герба Азербайджанской Республики», «О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики» и ряда законов в сфере экономики.