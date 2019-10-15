По итогам Саммита Совета Сотрудничества тюркоязычных государств подписана Бакинская декларация

В Баку завершил свою работу VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, по итогам саммита подписана Бакинская декларация.

Отметим, председательство в Совете официально перешло к Азербайджану.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Состоявшийся саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Турции. Такое решение было принято в ходе работы VII Саммита ССТГ в Баку. Данное предложение внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.