По итогам саммита: формат тюркских государств развивается и становится прочным

В Баку завершил свою работу VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, по итогам саммита подписана Бакинская декларация.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Следующий VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Турции. Такое решение было принято в ходе работы VII Саммита ССТГ в Баку по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Комментируя «Зеркало» итоги саммита, политолог Тофиг Аббасов сказал, что у организации тюркоязычных государств большое будущее.

«С географической точки зрения эти страны занимают выгодное серединное положение на евразийском континенте, с другой стороны, они, развивая интеграцию между собой, превращаются в некое объединение, которое через определенное время может стать центром силы.

Дело в том, что когда развалился СССР, было очень много романтичных ожиданий — тюркоязычные постсоветские государства только-только получили свою независимость, и определенным политическим кругам хотелось, чтобы эти страны имели вес в мировых политических процессах», — считает эксперт.

По словам Аббасова, тюркские государства должны были играть более важную стабилизирующую роль и могли бы внести свой интеграционный вклад в общее сотрудничество, но тогда это было рано, да и страны еще не были готовы к этому.

«Сейчас же стоит развивать интеграцию, увеличивать потенциал сотрудничества между странами в торговой, экономической и инвестиционной сферах. Страны разных регионов, будь то Южной Америки или восточной Азии, развивают разные интеграционные проекты. В этом отношении символично, что одну из центральных ролей в этом процессе играет Азербайджан.

Собственно говоря, Азербайджан многое вложил в общую копилку. Нахчыванской декларации, которая положила начало этой структуры, исполняется уже 10 лет. Это говорит о том, что нужно продолжать выводить качество отношений на новый уровень и тем самым обеспечивать позитивные процессы на просторах тюркоговорящих стран», — подчеркнул он.

«Дело в том, что данное мероприятие важно с точки зрения того, что есть совместное заявление о принятии Республики Узбекистан в состав Совета. Данный формат сотрудничества между тюркоговорящими государствами был основан 3 октября 2009 года в Нахчыване и состоявшийся саммит приурочен как раз к 10-летию этой даты. Совпадение знаковых событий говорит о том, что этот формат тюркских государств развивается и становится прочным. Сейчас же страны думают сделать его еще более эффективным», — считает политолог Ильгар Велизаде.

Эксперт также добавил, что за эти 10 лет делался акцент на развитие гуманитарных контактов и экономических проектов между странами.

«В частности, акцент делался на активное взаимодействие в транспортной и энергетической сферах, в туризме и взаимных инвестициях. В каких-то сферах явного успеха не было, а в каких-то, наоборот. Было создано единое информационное пространство, был создан общий канал, также планируется создание общего информационного агентства. На платформе Тюрксой обсуждаются вопросы об общих подходах к лингвистическим темам», — сказал он.

Говоря об отношениях Турция — Азербайджан аналитик подчеркнул, что они находятся на ответственном этапе взаимодействия, поскольку в этом году рассматривается расширение проекта Баку-Тбилиси-Карс.

«В следующем году ожидается запустить пассажирский маршрут по этой магистрали. Кроме того в следующем году ожидается завершение «Южного газового коридора». Это делает Турцию важным энергетическим хабом в географии. Также будет обсуждено развитие инвестиционного сотрудничества. Азербайджан отменил визы для граждан Турции, это открывает возможности для бизнеса между странами», — резюмировал он.