По инициативе Генсека ООН пройдет новая встреча по Кипру

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой о проведении новой встречи по кипрскому урегулированию. Об этом сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджы по итогам переговоров с Гутерришем в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, консультации могут пройти в октябре-ноябре в трехстороннем или пятистороннем формате.

Глава ТРСК охарактеризовал переговоры с генсеком ООН как «важные и содержательные».

Акынджы подчеркнул, что со времени переговоров в швейцарском Кран Монтане позиция ТРСК по кипрскому урегулированию «оставалась стабильной», в то время как греческая сторона демонстрировала «неопределенный подход».