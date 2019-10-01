По инициативе Генсека ООН пройдет новая встреча по Кипру

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой о проведении новой встречи по кипрскому урегулированию. Об этом сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджы по итогам переговоров с Гутерришем в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке, сообщает Агентство Анадолу.

По его словам, консультации могут пройти в октябре-ноябре в трехстороннем или пятистороннем формате.

Глава ТРСК охарактеризовал переговоры с генсеком ООН как «важные и содержательные».

Акынджы подчеркнул, что со времени переговоров в швейцарском Кран Монтане позиция ТРСК по кипрскому урегулированию «оставалась стабильной», в то время как греческая сторона демонстрировала «неопределенный подход».

| 2019-10-01T13:32:02+00:00 1 октября 2019, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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