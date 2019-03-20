По эскизам простых граждан будет соткан ковер в честь юбилея Насими

В рамках празднования 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими в Азербайджане проводится конкурс ковровых эскизов.

Об этом # сообщили в Музее ковра, отметив, что конкурс объявлен в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева «О проведении 650-летнего юбилея Имадеддина Насими».

Напомним, что 2019 год был объявлен президентом «Годом Насими».

В конкурсе могут принять участие творческие люди старше 20 лет. Прием работ завершится 15 апреля.

Далее жюри в составе директора музея, председателя Национального комитета ИКОМ Азербайджан Ширин Меликовой, народного художника Эльдара Микаилзаде, заслуженного деятеля искусств Мамедгусейна Гусейнова и представителя Министерства культуры определит двух победителей.

«В конкурсе будут определены два победителя – занявший первое место по решению жюри, и автор эскиза ковра, набравшего наибольшее количество голосов на странице музея в соцсети Фейсбук», — сообщили в музее.

И самое главное – на основе эскизов победителей будут сотканы ковры.

Помимо этого, 20 наиболее креативных эскизов, отобранных жюри будут выставлены в Музее ковра и представлены на официальной странице музея в соцсети Фейсбук.

Имя Имадеддина Насими увековечено как символ героизма во имя истины, на пути свободомыслия, на протяжении веков оно живет в памяти народов Востока.

То, что наследие Насими заняло достойное место в сокровищнице духовности азербайджанского народа, непосредственно связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, создавшего благодаря своей широкомасштабной деятельности в 70-е годы прошлого столетия коренной перелом в отношении к нашим историко-культурным ценностям.

Именно по инициативе великого лидера впервые среди выдающихся представителей азербайджанской литературы 600-летний юбилей Насими был включен в список мероприятий ЮНЕСКО и отмечен в 1973 году в международном масштабе.

В сентябре 2018 года в Азербайджане впервые состоялся фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими, следом — грандиозные фестивали Насими, организованные Фондом Гeйдapа Aлиeва прошли и в Москве.

В своих произведениях Насими всегда воспевал величие человека, человеческую любовь и свободу личности.

Великому поэту принадлежат неоценимые заслуги в еще большем обогащении азербайджанской поэзии идеями гуманизма, новым содержанием, манерой изложения и художественной образностью. Яркий стиль Насими, источником которого является народный дух, во всей полноте и разнообразии отображает смысловые возможности средневекового азербайджанского языка. Творчество мастера оказало мощное влияние на развитие художественно-общественной мысли ряда народов.

В азербайджанской литературе и искусстве были созданы запомнившиеся образы Насими, в центре Баку возведен величественный памятник поэту. Имя Насими носит Институт языкознания Национальной Академии Наук Азербайджана.