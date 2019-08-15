По делу о взятке главы офиса Зеленского Кличко дал показания

Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о подкупе главы офиса президента Украины Андрея Богдана на $20 млн с целью остаться на посту главы столицы. Об этом сообщает «112.ua».

«Подобные высказывания руководителя Офиса Президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений», — заявил Кличко.

Мэр Киева считает, что Богдану стоило сначала обратиться в правоохранительные органы, а не выходить с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию.

| 2019-08-15T00:38:01+00:00 15 августа 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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