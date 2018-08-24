По делу о нападении на посольство США задержаны еще 2 человека

Число задержанных в рамках расследования дела о нападении на посольство США в Анкаре возросло до 4 человек.

В настоящее время подозреваемые дают показания в Управлении полиции Анкары.

Ожидается, что число задержанных может возрасти.

Между тем, продлен срок содержания под стражей Ахмета Челика и Османа Гюндеша, которые были ранее задержаны в рамках расследования нападения на американскую дипмиссию.

20 августа в 05.30 по зданию посольства США в турецкой столице было произведено шесть выстрелов.

Пострадавших в результате происшествия нет.

20 просмотров