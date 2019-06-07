По данным ЦБА валютные резервы страны выросли

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец апреля выросли, составив 47,5 миллиарда долларов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

ЦБА указывает, что по сравнению с началом года золотовалютные запасы страны выросли на 6,2 процента.

Большая часть этих средств приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана. По данным на начало апреля этого года они составили свыше 40,273 миллиарда долларов. То есть рост по сравнению с началом года, когда они были на уровне 38, 515 миллиарда долларов, составил 4,56 процента.

Собственные валютные резервы Центробанка составили на конец мая почти 5,871 миллиарда долларов. На конец 2018 года они были на уровне 5,625 миллиарда долларов. Таким образом, в январе-мае 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,3 процента.

«Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,2 процента, что говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом», — отметили в ЦБА.